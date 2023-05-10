Mersin'de sahne alan ünlü sanatçı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Yaşanan olay sonrasında Kibariye'nin sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Kibariye sağlık durumu nasıl? Kibariye hasta mı, ne oldu? Kibariye son durumu ne? İşte detaylar...

Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü şarkıcının başına gelen olay sonrasında sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kibariye sağlık durumu nasıl? Kibariye hasta mı, ne oldu? Kibariye son durumu ne? Detaylar haberimizde...

KİBARİYE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.