Son günlerde Kibariye hakkında merak edilmekte olan konular arasında Kibariye okuma yazma biliyor mu? Sorusu yer almakta. Birçok kişi tarafından Kibariye okuma yazma biliyor mu? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kibariye okuma yazma biliyor mu? Kibariye'nin okuma yazması var mı?

Kibariye okuma yazma biliyor mu? Sorusu, özellikle son günlerde gündemde yer almakta olan isimlerden birisi olan Kibariye hakkında merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Özellikle söylediği sözler ile gündemdeki yerini koruyan ismin okuma yazması var mı, yok mu merak edenler Kibariye okuma yazma biliyor mu? Araştırmakta. Peki, Kibariye okuma yazma biliyor mu? Kibariye'nin okuma yazması var mı?

KİBARİYE OKUMA YAZMA BİLİYOR MU?

Kibariye daha önceden yaptığı bir açıklamada, öncesinde okuma yazma bilmediğini fakat sonradan öğrendiği açıklamıştı. Kibariye bu durumu şu sözler ile özetledi.

"Okuma yazma bilmeyen bir kadındım. Çok büyük bir kompleks, çok büyük bir eziklik yaşadım. Hiç bir zaman da kendimi sizden saklamadım. Kibariye olmadan önce fakirlik yaşadım, okuyamadım ama ailemi hiçbir zaman yadırgamadım. Gerçekten bütün anneler ve babalar, tüm insanlar herkes evladını okutsun. Okutun kurban olayım. Çok acı. Onu ben bilirim. Onun için çocuğumu çok güzel okutuyorum." şeklinde açıklama yapmıştı.