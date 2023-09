Kibar Feyzo, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı, 1978 yapımı bir komedi filmidir. Kibar Feyzo nerede çekildi, hangi ilde? Kibar Feyzo konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo ne zaman, hangi yıl çıktı?

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filmi 1978 yılında, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir.

KİBAR FEYZO KONUSU NE?

Feyzo askerden döndükten sonra Gülo'ya talip olur. Köyde Gülo'ya başka talipler olduğu için Gülo'nun babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo'nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar. Kentten her dönüşünde köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturur. Filmin çekimleri Hatay - Reyhanlı'nın Harran köyünde yapılmıştır.

KİBAR FEYZO OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal · Kibar Feyzo

Müjde Ar · Gülo

Adile Naşit · Sakine Kadın

Şener Şen · Maho Ağa

İhsan Yüce · Hacı Hüso

İlyas Salman · Bilo

Erdal Özyağcılar · Zülfo

Bahri Ateş · Topal Hoca

Tuncer Sevi · Köylü

Abdullah Ferah · Memo

Reşit Çıldam · Köylü

Sabahat İzgü

Hüseyin Kaşif · Gelinin Babası

Celal Yonat · Tuvaletçi