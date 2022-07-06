Kibar Feyzo nerede çekildi, hangi ilde? Kibar Feyzo konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo ne zaman, hangi yıl çıktı?
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Bugün Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Kibar Feyzo filmi için izleyiciler, Kibar Feyzo nerede çekildi? Kibar Feyzo konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo ne zaman, hangi yıl çıktı? araştırması yapıyor. Peki, Kibar Feyzo hangi il ve ilçede çekilmiştir? Kibar Feyzo nerede çekildi? İşte detaylar...
Kibar Feyzo, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı, 1978 yapımı bir komedi filmidir. Kibar Feyzo nerede çekildi, hangi ilde? Kibar Feyzo konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo ne zaman, hangi yıl çıktı?
Kibar Feyzo filmi 1978 yılında, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir.
Feyzo askerden döndükten sonra Gülo'ya talip olur. Köyde Gülo'ya başka talipler olduğu için Gülo'nun babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo'nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar. Kentten her dönüşünde köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturur. Filmin çekimleri Hatay - Reyhanlı'nın Harran köyünde yapılmıştır.
Kemal Sunal · Kibar Feyzo
Müjde Ar · Gülo
Adile Naşit · Sakine Kadın
Şener Şen · Maho Ağa
İhsan Yüce · Hacı Hüso
İlyas Salman · Bilo
Erdal Özyağcılar · Zülfo
Bahri Ateş · Topal Hoca
Tuncer Sevi · Köylü
Abdullah Ferah · Memo
Reşit Çıldam · Köylü
Sabahat İzgü
Hüseyin Kaşif · Gelinin Babası
Celal Yonat · Tuvaletçi