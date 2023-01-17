Bugün Show TV'de Kibar Feyzo filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kibar Feyzo konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Kibar Feyzo filmi hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Kibar Feyzo filmi nerede çekildi? Kibar Feyzo filminin konusu nedir? Kibar Feyzo oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Kibar Feyzo filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kibar Feyzo konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Kibar Feyzo filmi hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı? Kibar Feyzo ne zaman çıktı? Kibar Feyzo hangi yıl çekildi?

KİBAR FEYZO KONUSU NEDİR?

Film, köyde sevdiği kadınla evlenmek isteyen Feyzo'nun başlık parası toplamak isterken yaşadıklarını anlatır. Askerlik hizmetini tamamlayıp köyüne dönen Kibar Feyzo, Hacı Hüsam'ın kızı Gülo ile evlenmek için çabalar. Bilo da Gülo'ya talip olunca işler daha da karmaşık bir hâle gelir. Başlık parasını toplama işi bir yarış haline gelince Feyzo köyden ayrılır ve çalışıp para biriktirmek için İstanbul'a gider. Burada köye göre çok daha farklı bir yaşamın olduğunun farkına varır. Feyzo gözü açık biri olarak köyüne döndüğünde köyün ağası Maho ile sınıfsal bir çatışmaya girecektir ve şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturacaktır.

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filmi 1978 yılında, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir.

KİBAR FEYZO OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kibar Feyzo

Müjde Ar - Gülo

Adile Naşit - Sakine Kadın

Şener Şen - Maho Ağa

İhsan Yüce - Hacı Hüso

İlyas Salman - Bilo

Erdal Özyağcılar - Zülfo

Bahri Ateş - Topal Hoca (ses. Rıza Tüzün)

Tuncer Sevi - Köylü (ses. Devrim Parscan)

Abdullah Ferah - Memo (ses. Rıza Pekkutsal)

Reşit Çıldam - Köylü (ses. Dinçer Çekmez)

Sabahat İzgü - Duvarı Sildiren Kadın

Hüseyin Kaşif - Gelinin Babası (ses. Zafer Önen)

Celal Yonat - Tuvaletçi (ses. Hayri Arlı)

Sevtap Erdemli - Gelin

Güzin Özyağcılar

Yılmaz Kurt

Selim Acar