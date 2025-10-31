Haberler

Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin büyük ilgisini kazanan Kibar Feyzo, beyaz perdenin unutulmaz filmleri arasında yer alıyor ve televizyon ekranlarında da izleyicilerden tam not alıyor. Filmin sevenleri, Kibar Feyzo'nun konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu gibi detayları merak ediyor. Biz de bu efsane yapımın dikkat çeken yönlerini sizler için derledik.

Televizyon gösterimleriyle yeniden gündeme gelen Kibar Feyzo, hem mizah unsurları hem de toplumsal eleştirileriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, "Kibar Feyzo'nun konusu nedir, kimler oynuyor, film neyi anlatıyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte Türk sinemasının unutulmaz yapıtı Kibar Feyzo hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

KİBAR FEYZO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan Kibar Feyzo, köy yaşamının zorluklarını mizahi bir dille ele alıyor. Filmde, sevdiği kadınla evlenebilmek için mücadele eden Feyzo'nun başlık parası toplama çabası konu ediliyor. Askerlik görevini tamamlayıp köyüne dönen Feyzo, Hacı Hüsam'ın kızı Gülo'yla evlenmek ister. Ancak Gülo'ya bir başka talip olan Bilo da vardır. İki delikanlı arasında başlayan rekabet, başlık parasını kim daha önce bulacak yarışına dönüşür. Feyzo, para kazanmak için İstanbul'a gider ve burada modern yaşamla tanışır. Köyüne döndüğünde, artık eski Feyzo değildir. Şehirde gördüğü adalet ve eşitlik düşünceleriyle köydeki ağalık düzenine karşı çıkar, insanlara bu düzenin değişebileceğini anlatmaya çalışır.

KİBAR FEYZO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Türk sinemasının efsane oyuncularını bir araya getiren Kibar Feyzo'nun başrollerinde Kemal Sunal ve Müjde Ar yer alıyor. Onlara, unutulmaz karakterleriyle Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman, Erdal Özyağcılar, Bahri Ateş ve Reşit Çıldam eşlik ediyor. Her biri, filmin mizahi ama derin toplumsal mesajlarını başarıyla yansıtarak filmi ölümsüzleştiriyor.

KİBAR FEYZO FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1978 yılında vizyona giren Kibar Feyzo, dönemin toplumsal yapısını hicveden bir başyapıt olarak hafızalara kazındı. Filmin çekimleri, doğal köy atmosferiyle dikkat çeken Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Gerçek köy yaşamını birebir yansıtan bu mekanlar, filmin samimi havasına katkı sağladı ve onu Türk sinema tarihinin en sevilen yapımlarından biri haline getirdi.

