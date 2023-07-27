KIA Sorento'nun Yenilenen Modeli Tanıtıldı

KIA'nın SUV modeli Sorento'nun tanıtılmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Güney Koreli üretici, artık yüzü yavaş yavaş eskimeye başlayan SUV modelini makyaj operasyonuna tabi tuttu. Yenilenen SUV modelin ilk görselleri ile Güney Kore'de paylaşıldı

Makyajlanan KIA Sorento yeni yüzü ile merhaba diyor

Yenilenen KIA Sorento'yu incelediğimiz ilk dikkat çeken detay aracın değişen ön yüzü oluyor. Bumerang formlu farları ile markanın yeni yüzüne kavuşan KIA Sorento, kaplan burnu olarak nitelendirilen ön ızgarasını ise koruyor. Aracın ön ızgarasında yer alan KIA logosunun ise artık kaput üzerine taşındığını görüyoruz.

Arka bölümde ise değişiklikler çok daha sınırlı. İki parçalı stop lambaları makyaj ile birlikte üst kısımdan birleştirilirken, yeni LED grafikleri ile süslendiğini görüyoruz. Ayrıca geri vites lambası da yenileme operasyonu ile tamponun alt tarafına taşınıyor.

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İç mekana göz attığımızda daha büyük değişiklikler bizleri karşılıyor. Yenilenen modelde artık her ikisi de 12,3 inç boyutundaki dijital ekranlar yer alıyor. Kavisli olarak konumlandırılan ikili ekran düzeni iç mekana çok daha teknolojik bir hava kazandırırken boydan boya uzanan havalandırma menfezlerinin de oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.

Ön konsolda havalandırma menfezlerinin altında ise dokunmatik bir kontrol yüzeyi yer alıyor. Kapı içleri de yenilenen araçta ambiyans aydınlatması bu bölüme kadar uzanarak iç mekanda farklı bir hava yaratılmasını sağlıyor.

Yeni KIA Sorento, Ağustos ayında Güney Kore'de satışa çıkacak. Diğer pazarlar için ise markadan henüz bir açıklama yapılmış değil. Peki siz yenilenen KIA Sorento hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.