Kia'nın yeni elektriklileri EV6 ve Yeni Niro ile tanıştık

Kia, KKTC'de gerçekleşen etkinlikte elektrifikasyon vizyonunu paylaşırken, bir süre önce ülkemizde satışa sunulan EV 6 ve yenilenen Niro modellerini basınla buluşturdu.

Yeni Niro hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile gelirken, modelde yenilikle birlikte ileri teknoloji özellikleri dikkat çekiyor. Güncel teknolojilerin büyük bölümü, hibrit (HEV) ve elektrikli (BEV) Niro versiyonlarında standart olarak bulunuyor.

Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve 32 kWh elektrik motoruyla 141 PS kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Niro EV ise 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64,8 kWh batarya ile birleştirerek, 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkanı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Model ailesi Türkiye'de ilk etapta Prestige paket ile satışa sunulurken, Niro'daki tüm teknik ve donanım özellikler hem hibrit hem de elektrik motorlu seçeneklerde yer alıyor.

Bu arada Lefkoşa'da kartını pistinde kullanma imkanı bulduğum Niro EV, elektrikli araçlara özgü ivmelenme ve sessiz sürüş konforuyla sınıfı açısından yeterli özellikleri sunuyor. SUV karosere rağmen sert virajlarda dengesini korumayı başaran model, yol tutuş açısından da beğenimi kazandı. İç mekanda ise sessiz sürüş ve ergonomik tasarım öne çıkan detaylar arasında…

Niro Hibrit 1 milyon 190 bin TL, Niro EV ise 1 milyon 470 bin TL fiyat etiketiyle yola çıkıyor.

Kia EV6

Avrupa'da 2022 Yılın Otomobili ödülünü kazanan EV6 geçtiğimiz haziran ayında GT-Line 4×4 versiyonu ile Türkiye'de satışa sunulmuştu. Uzun menzil, sıfır emisyonlu güç-aktarma sistemi, ileri teknolojili 800V ultra hızlı şarj ve farklı crossover tasarımı ile öne çıkan model, Kia'nın elektrikli araçlar (BEV) için tasarladığı özel platformu (E-GMP) kullanan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor.

Markanın yeni tasarım felsefesi Zıtlıkların Birleşimi – Opposites United ile otomobil severlerle buluşan EV6, bünyesinde barındırdığı gelişmiş özelliklerle elektrikli otomobiller arasında dikkat çekiyor.

Kia EV6, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca Avrupa'da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi sayesinde, aracın sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebilmesine olanak tanıyor. 2022'nin son aylarında ise EV6'nın 585 PS güce sahip GT versiyonu satışa sunulacak.

Niro'nun ardından direksiyonuna geçtiğim EV6 ise içten yanmalı spor otomobilleri aratmayan ivmelenmesi ve kalkışıyla pistte keyifli bir sürüş imkanı sağladı. Gerek batarya ağırlığının iyi dengelenmiş olması, gerekse de dört tekerden çekiş sisteminine etkisiyle yol tutuş açısından beğenimi kazanan model, oldukça hassas bir direksiyon tepkisine sahip. Yine ergonomik açıdan sorun bulunmayan modelde kablosuz şarj yuvasının aşırı ısınmayı engellemek için havalandırmaya sahip olması ise güzel bir ayrıntı. Sessiz sürüş ile performans buluştuğunda KIA EV6 size oldukça keyifli sürüşler vaad ediyor.

EV6 Prestige 2 milyon 100 bin TL, GT-Line versiyonu ise 2 milyon 250 bin TL fiyat etiketine sahip.

KIA'nın elektrifikasyon stratejisi

Etkinlikte konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, 2030'daki toplam satışlarının yüzde 52'sinin elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarla gerçekleşeceğini belirtti.

Sürdürülebilir ulaşım hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, 'Kia'nın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2030 yılı yol haritamız kapsamında elektrikli ürün gamımızı Türkiye'de de genişletmeye ve globalde başlayan dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz. Kia, 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğini açıklamıştı. Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni modelimiz. Gelecek vizyonumuzla otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarımızda genişletmeyi, elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarımızla hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz' dedi.

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel

Kia'nın küresel ölçekte 2022 yılı sonunda toplam satışlarının yüzde 5'inin elektrikli araçlardan sağlanacağını söyleyen Ağyel, "Ulaşımın geleceğine yapılan yatırımla birlikte bu oran hızla artacak. 2026'da toplam satışların yüzde 21'i, 2030'da ise yüzde 30'u tam elektrikli araçlardan elde edilecek. Hibrit araçların da dahil edilmesiyle toplam satışlar içerisinde elektrikli ve elektrik destekli araçların payı yüzde 52'ye ulaşacak. Kia, global arenada 2030 yılında 1,2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satmayı; bağlanabilirlik ve otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarında genişletmeyi ve PBV (amaca yönelik ticari araç) pazarında liderliği hedefliyor" şeklinde konuştu.

"2023 yılında da yeni elektrikli araçlarımızı Türkiye'ye getireceğiz"

Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV'nin Türkiye'ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Ağyel, "2030 yol haritamız kapsamında elektrikli araçlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV 9'u da Türkiye'ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazı: Önder Canözer / Fotoğraflar: Utku Tonguç Topal & KIA Türkiye

Mekan: Girne – KKTC

>