Kia, Çin'deki Motor Show'da Yeni Elektrikli SUV Modelini Tanıtacak

Otomobil üreticileri, önümüzdeki ay Çin'de düzenlenecek Chengdu Motor Show etkinliğinde yeni modellerini tanıtmak için çalışmalarını tamamladı. Sızdırılan bilgilere göre Kia, Tesla Model Y'yi hedefleyen kompakt elektrikli SUV modeli EV5 ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Kia EV5 modeli 40 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Otomobil üreticileri, önümüzdeki ay Çin'de düzenlenecek Chengdu Motor Show etkinliğinde yeni modellerini tanıtmak için çalışmalarını tamamladı. Sızdırılan bilgilere göre Kia, Tesla Model Y'yi hedefleyen kompakt elektrikli SUV modeli EV5 ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Kia EV5 modeli 40 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak

Amiral gemisi EV9'u tanıttıktan sadece bir hafta sonra Kia, yeni segmentlere genişleyen yeni EV5 elektrikli SUV konsept modelini mart ayında tanıttı. Önceki nesillere kıyasla Kia'nın benzersiz tasarımı, daha keskin hatlara, güçlü bir duruşa ve modern yükseltmelere sahiptir.

Kia Küresel Tasarım Merkezi Başkan Yardımcısı ve Başkanı Karim Habib, "EV5 modeli sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler sunarken müşterilerimize her yolculukta ilham vermek için tasarlandı." dedi. Üretim versiyonu, daha gerçekçi bir kurulumla iç mekanda muhtemelen farklı görünse de, üretime giren diğer konseptlerin de gösterdiği gibi, dış görünüşün benzer olacağı tahmin ediliyor.

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The Korean Car Blog'da yayınlanan rapora göre, EV5 önümüzdeki ay Çin'de düzenlenen yıllık Chengdu Motor Show'da tanıtılacak. Rapor, Kia'nın yeni modelinin fiyatının 40 bin dolardan başlayacağını doğruladığını belirtiyor.

Kaynaklara göre EV5, E-GMP platformunda çalışan diğer Hyundai Motor Group EV'lerinde kullanılan 800V yerine 400V sistemi üzerine inşa edilecek. Bu sayede Kia, yeni modelini daha düşük bir fiyata sunabilir.

Temel versiyon, mevcut Kia EV6'dan (77.4kWh) daha büyük pil kapasitesine sahip olacak ve 82 kWh'ye ulaşacak. Uzun menzilli modelin 600 km'den (372 mil) fazla menzile sahip olması bekleniyor.

Kia EV5, doğrudan Tesla'nın Model Y'sini hedefliyor. Model Y, 545 km CLTC menziliyle Çin'de 37 bin dolardan başlıyor. 645 km menzil sunan uzun menzilli Model Y ise 44 bin dolar fiyat etiketine sahip.