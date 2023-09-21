Kia, Ağustos Ayında Elektrikli Otomobil Satış Rekoru Kırdı

Kia Motors, Ağustos ayında elektrikli otomobil satışlarında büyük bir başarı elde etti. Şirketin EV6 ve EV9 modelleri büyük ilgi gördü ve toplamda 15 binden fazla elektrikli otomobil satıldı.

Elektrikli otomobil dünyası hızla büyürken, Avrupa pazarında ise büyük bir rekabet başlamış durumda. Dev üreticiler, yeni modellerini elektrikli pazara hitap edecek şekilde geliştiriyor. Kia da bu markalardan biri. Güney Koreli şirket, Ağustos ayı verilerinde elektrikli otomobil satış rekoru kırdığını belirtti.

Kia, Ağustos'ta 15 binden fazla elektrikli otomobil sattı

Kia Motors, Ağustos ayında elektrikli araçlarının satış başarısını ortaya koydu. Şirketten gelen verilere göre, elektrikli motora sahip araç satışları bir ayda 15 bini geçti. İki yeni SUV modeli olan EV6 ve EV9 ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 100 büyüyerek 9578 adet satış gerçekleştirdi.

Ağustos ayında EV6 modeli 6916 adet satarken; EV9 ise 2662 araçla pazardaki payını büyüttü. Ayrıca Güney Kore dışında ilk kez 7479 EV6 modeli satılarak aylık rakamlarda yeni bir rekor kırıldı. Niro EV, Niro Plus EV ve Soul EV gibi diğer modeller de dünya genelinde 7 binin üzerinde sattı.

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Kia'nın elektrikli otomobil satışları Ağustos ayında 15 bin 900 adedi aşarak bir önceki yıla göre yüzde 82 büyüme gösterdi. Elektrikli araçlar Kia'nın dünya çapındaki toplam satışlarının yaklaşık yüzde 6,2'sini oluşturdu.

Şirketim tüm otomobil (içten yanmalı + elektrikli) satışları da hiç fena gitmiyor. Geçtiğimiz ay satışlar yüzde 5.2 oranında büyüyerek 255 bin 481 adede ulaştı. Ayrıca 2023'ün tamamında ise yüzde 9'luk büyüme yaşayarak 2 milyon aracı geçti.

Otomobil dünyası, yıl içerisinde EV9 ve EV6 için aylık satışların 10 bin adedi bulacağını düşünüyor. EV9 modeli henüz Türkiye'de satılmıyor olsa da, EV6'nın 3 milyon 130 TL'den başladığını belirtmek gerekiyor.

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