Kia 2023 Fiyat Listesi
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Türkiye'deki sıfır otomobil pazarında Kia'nın 2023 fiyat listesi açıklandı. Kia, geniş ürün yelpazesiyle farklı müşteri gruplarına hitap ediyor. İşte Kia'nın 2023 fiyatları...
Türkiye'deki sıfır otomobil pazarı son yıllarda oldukça hareketli. Zira fiyatlar sürekli olarak artıyor. Bu noktada bir araç satın almak isteyen kişiler ise markaların fiyat listelerini kontrol ederek bütçesine uygun bir seçenek arayışında. Peki Güney Koreli Kia'da fiyatlar ne durumda? İşte Kia 2023 fiyat listesi…
Kia 2023 fiyat listesi
Kia, geniş ürün yelpazesiyle farklı müşteri gruplarına hitap ediyor. Mini araç tutkunları için Picanto, SUV tercih edenler için ise Sportage gibi seçenekler sunan şirket, aynı zamanda ticari araç segmentinde de bir modele sahip. O halde lafı çok uzatmadan Kia 2023 fiyat listesine geçelim.
Kia Picanto fiyatı
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim FiyatıPicanto 1.0L 67 PS AMTBenzinFeel790 bin TL10 bin TL780 bin TLPicanto 1.0L 67 PS AMTBenzinLive800 bin TL10 bin TL790 bin TLPicanto 1.0L 67 PS AMTBenzinCool825 bin TL10 bin TL815 bin TLPicanto 1.2L 84 PS AMTBenzinFeel825 bin TL10 bin TL815 bin TL
Kia Rio fiyatı
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıRio 1.4L 100 PS OtomatikBenzinCool955 bin TLRio 1.4L 100 PS OtomatikBenzinElegance Konfor1 milyon 58 bin TL
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Kia Stonic fiyatı
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim FiyatıStonic 1.2L 84 PS ManuelBenzinCool965 bin TL60 bin TL905 bin TLStonic 1.4L 100 PS OtomatikBenzinCool1 milyon 45 bin TL80 bin TL965 bin TLStonic 1.4L 100 PS OtomatikBenzinBusiness1 milyon 100 bin TL100 bin TL1 milyon TLStonic 1.4L 100 PS OtomatikBenzinElegance1 milyon 140 bin TL100 bin TL1 milyon 40 bin TLStonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)BenzinCool1 milyon 140 bin TL100 bin TL1 milyon 40 bin TLStonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)BenzinBusiness1 milyon 180 bin TL100 bin TL1 milyon 80 bin TLStonic 1.4L 100 PS OtomatikBenzinPrestige1 milyon 220 bin TL100 bin TL1 milyon 120 bin TL
Kia Cerato fiyatı
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim FiyatıCerato 1.6L 128 PS OtomatikBenzinElegance1 milyon 240 bin TL120 bin TL1 milyon 120 bin TLCerato 1.6L 128 PS OtomatikBenzinPrestige1 milyon 390 bin TL120 bin TL1 milyon 270 bin TL
Kia Ceed HB fiyatı
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim FiyatıCeed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik)Mild Hybrid -BenzinCool1 milyon 275 bin TL100 bin TL1 milyon 175 bin TLCeed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik)BenzinCool1 milyon 300 bin TL100 bin TL1 milyon 200 bin TLCeed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik)Mild Hybrid – BenzinElegance1 milyon 335 bin TL100 bin TL1 milyon 235 bin TLCeed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik)BenzinElegance1 milyon 360 bin TL100 bin TL1 milyon 260 bin TLCeed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)Mild Hybrid – DizelCool1 milyon 375 bin TL100 bin TL1 milyon 275 bin TL
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