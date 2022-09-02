Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" sözlerine tepki: Böyle bir yetkin yok, bu milleti aldatmaktır." Dedi. Peki, KHK'lılar kim? Kimlere KHK'lı deniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" sözlerine ilişkin konuştu. Açıklama sonrası KHK'lılar kim? Kimlere KHK'lı deniyor, merak edildi.

KHK'LILAR KİM?

Ocak 2020'de yayımlanan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu'na göre OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile 131 bin 922 "tedbir" gerçekleşti. OHAL'de en az 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi, 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı, 3 bin 213 personelin rütbesi alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlendi, bin 243 kişinin rütbesi geri alındı" dedi