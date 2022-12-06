TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde dünyadan pilav yemekleri yapıldı. Peki, Khao pad nedir, nasıl yapılır? MasterChef Khao pad tarifi ve yapılışı! Khao pad nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

KHAO PAD NEDİR?

Bu yemek , normal uzun taneli pirinç yerine Tay yasemin pirinci ile hazırlandığı için Çin kızarmış pilavından farklıdır . Normalde et (tavuk, karides ve yengeç yaygındır), yumurta, soğan, sarımsak ve bazen domates içerir. Soya sosu, şeker, tuz, muhtemelen biraz acı sos ve her yerde bulunan nampla (balık sosu) içerebilen çeşniler, diğer malzemelerle birlikte tavada kızartılır. Tabak daha sonra tabaklanır ve salatalık dilimleri, domates dilimleri gibi eşliklerle servis edilir. Misket limonu ve yeşil soğan ve kişniş dalları ve dilimlenmiş Tayland biberi, kıyılmış diş sarımsak, balık sosu, limon suyu ve şekerden yapılan baharatlı bir sos olan phrik nampla.