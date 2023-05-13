Khan serbest bırakıldı mı? İmran Han serbest mi, hapiste mi?
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Pakistan'da Yüksek Mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının sonrasında hakim karşısına çıktı. Peki, Khan serbest bırakıldı mı? İmran Han serbest mi, hapiste mi?
Pakistan'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Imran Khan, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy eşliğinde mahkeme binasına getirildi. Peki, Khan serbest bırakıldı mı? İmran Han serbest mi, hapiste mi?
KHAN SERBEST BIRAKILDI MI?
Hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla "el-Qadir" davasında yargılanan Khan, 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne ifade vermeye gelirken tutuklanmıştı.Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın yargılandığı davada tutuklanmanın, 'hukuka aykırı' olduğuna karar verildi. Eski başbakan Imran Khan serbest bırakıldı