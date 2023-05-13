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Khan serbest bırakıldı mı? İmran Han serbest mi, hapiste mi?

Khan serbest bırakıldı mı? İmran Han serbest mi, hapiste mi?

Gündem Haberleri

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının sonrasında hakim karşısına çıktı. Peki, Khan serbest bırakıldı mı? İmran Han serbest mi, hapiste mi?

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle 'geçici kefalet' verdiPakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han serbest bırakıldıEski Pakistan Başbakanı İmran Han serbest bırakıldı

Pakistan'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Imran Khan, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy eşliğinde mahkeme binasına getirildi. Peki, Khan serbest bırakıldı mı? İmran Han serbest mi, hapiste mi?

KHAN SERBEST BIRAKILDI MI?

Hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla "el-Qadir" davasında yargılanan Khan, 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne ifade vermeye gelirken tutuklanmıştı.Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın yargılandığı davada tutuklanmanın, 'hukuka aykırı' olduğuna karar verildi. Eski başbakan Imran Khan serbest bırakıldı

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İmran Khan Gündem Politika Haberler

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