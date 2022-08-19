TikTok'ta 150 milyondan fazla takipçisi olarak en çok aboneye sahip olan Khaby Lame, yıllardır beklediği İtalya vatandaşlığını aldı. Peki, Khaby Lame kimdir? Khaby Lame nereli? Detaylar haberimizde…

KHABY LAME KİMDİR?

Khabane Lame (d. 9 Mart 2000) Senegalli-İtalyan bir TikTok video ünlüsüdür. Basit işleri sebepsiz yere karmaşıklaştıran insanları alaycı bir şekilde gösterdiği kısa komedi skeçleriyle tanındı. Kendisi Haziran 2022 itibarıyla en çok takip edilen TikTok hesabıdır.

Lame 9 Mart 2000'de Senegal'de doğdu, bir yaşından beri bir toplu konut kompleksinde büyüdüğü İtalya'nın Chivasso kentine taşındı ve hâlâ burada yaşıyor. Futbol ve basketbol gibi atletizmle uğraştı; lisede alt düzey basketbol şampiyonalarında oynadı.

TikTok'tan önce, CNC makine operatörü olarak çalıştı.Ayrıca TikTok videoları aracılığıyla üstesinden geldiği finansal sorunlar da yaşadı.

Lame, COVID-19 karantinaları sırasında Mart 2020'de TikTok'ta paylaşım yapmaya başladı. Aralık 2020'de DLuiRepubblica dergisi için modellik yaptı. 26 Nisan 2021'de en çok takip edilen İtalyan TikToker olarak Gianluca Vacchi'yi geride bıraktı. Lame'in şu anda TikTok'ta 75 milyondan fazla takipçisi var. Ayrıca, platformda en çok takip edilen İtalyan olarak Chiara Ferragni'yi yendikten sonra Instagram'da 44 milyondan fazla takipçisi var. Dünya çapında en çok takip edilen üçüncü TikToker ve en çok takip edilen İtalyan TikToker'dir.