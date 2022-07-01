Khaby Lame Bianance reklamı nedir? - Haberler

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Khaby Lame Bianance reklamı nedir?

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Khaby Lame Bianance reklamı nedir?

Binance, viral TikTok videoları ile ün kazanan Senegal asıllı İtalyan içerik üreticisi Khaby Lame ile küresel marka temsilcisi olmak üzere ortaklık kurdu. Peki, Khaby Lame Bianance reklamı nedir?

Dünyanın en büyük kripto para borsasının ardındaki blockchain ekosistemi olarak, Binance, Web3 farkındalığı ve benimsenmesini artırtırmak için Khaby ile iş birliği yapacak.Gelişme sonrası Khaby Lame Bianance reklamı nedir, merak edildi.

KHABY LAME BİANANCE REKLAMI NEDİR?

Binance, viral TikTok videoları ile ün kazanan Senegal asıllı İtalyan içerik üreticisi Khaby Lame ile küresel marka temsilcisi olmak üzere ortaklık kurdu. Dünyanın en büyük kripto para borsasının ardındaki blockchain ekosistemi olarak, Binance, Web3 farkındalığı ve benimsenmesini artırtırmak için Khaby ile iş birliği yapacak.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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