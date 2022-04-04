KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumunu paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Karataş - Genel
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KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumunu paylaştı Karayolları Genel Müdürlüğü heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açıldıktan sonraki görüntülerini paylaştı.
KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumunu paylaştı
ANKARA - Karayolları Genel Müdürlüğü heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açıldıktan sonraki görüntülerini paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan'da yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılmasının ardından tünelden geçen ilk araçların görüntülerini paylaştı.
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Genel