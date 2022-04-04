KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumunu paylaştı - Haberler

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KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumunu paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Karataş - Genel
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KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumunu paylaştı Karayolları Genel Müdürlüğü heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açıldıktan sonraki görüntülerini paylaştı.

KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumunu paylaştı

ANKARA - Karayolları Genel Müdürlüğü heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açıldıktan sonraki görüntülerini paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan'da yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılmasının ardından tünelden geçen ilk araçların görüntülerini paylaştı.

KGM, ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli'nin son durumunu paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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