KGM Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanır? KGM Karayolları kura sonuç sorgulama ekranı!

Karayolları kura çekimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Karayolları kura çekimini bekleyenler ise arama motorlarında Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanır? Karayolları kura sonuç sorgulama ekranı! araması yapıyor.

Karayolları kura çekimi hakkında merak edilenler arasında Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yer alıyor. Karayolları kura çekiminin bugün itibari ile başlamasının ardından kuraya katılan vatandaşlar Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanır? Karayolları kura sonuç sorgulama ekranı! araması yapıyor.

KGM KARAYOLLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kura sonuçlarının 5 Haziran Pazartesi günü vatandaşa duyurulması bekleniyor. KGM işçi alımı kura çekimi sonuçları noter onayının ardından erişime açılacak.

KARAYOLLARI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Karayolları kura çekiminin canlı yayını bulunmuyor. Karayolları kura çekimi KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

KGM KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023!