KFC İsrail malı mı? KFC hangi ülkenin, kimin malı? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, KFC İsrail malı mı? KFC hangi ülkenin, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan KFC malının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, KFC İsrail malı mı? KFC hangi ülkenin, kimin malı? İşte, detaylar…

KFC İSRAİL MARKASI MI?

KFC, 1930 yılında Kentucky'de kurulan bir fast food zinciri olarak bilinir. Özellikle tavuk ürünleriyle ün kazanan KFC, tüm dünyada birçok ülkede şubelere sahiptir. KFC, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş ve merkezlenmiş bir markadır. Türkiye ve birçok ülkede KFC restoranları, lezzetli fast food seçenekleri sunar. KFC, Yum! Brands firması 1997 yılında PepsiCo'dan ayrılıp; Tricon Global Restaurants Inc firması adını alana kadar, Yum! Brands firmasının concept adı verilen bir markası ve işletme bölümüydü.