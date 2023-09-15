Keziban Eryılmaz bulundu mu? Müge Anlı'da Sinop Boyabat'taki kayıp Keziban Eryılmaz olayı nedir?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinop'taki kayıp Keziban Eryılmaz olayı gündem oldu. Eryılmaz'ın ailesi, eşi Coşkun Keskin'i suçlarken, Keskin, Keziban'ın başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia etti. Keziban'ın çocuğu, annesinin kaybolmasından Coşkun'un sorumlu olduğunu belirtti. Keskin ise iddiaları reddederek, Eryılmaz'ın tefecilerle sorunları olduğunu öne sürdü. Keziban Eryılmaz bulundu mu? Müge Anlı'da Sinop'taki kayıp Keziban Eryılmaz olayı nedir?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan Keziban Eryılmaz ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Keziban Eryılmaz olayı nedir? Müge Anlı Keziban Eryılmaz bulundu mu, öldürüldü mü?

KEZİBAN ERYILMAZ OLAYI NEDİR?

Sinop'un Boyabat ilçesinde ikamet eden Keziban Eryılmaz, markete diye çıktı ve kayboldu. Eryılmaz'ın ailesi ise eşi olan Coşkun Keskin'in bu olaydan sorumlu olduğunu öne attı. Eşi olan Keskin ise cezaevinde olduğu süreçte Keziban'ın Harun Özdemir ile yasak bir aşk yaşadığını söyledi. 4 çocuk annesi olan Keziban'ın çocuğu ise şu sözleri söyledi:

"Coşkun, anneme bir şey yaptı. Annem kaybolduğu gün birliktelerdi. Coşkun annemin kendi evine kendisinin kendi evine gittiğini söylüyor ancak o gün annem eve dönmedi. Coşkun, annem kaybolduktan bir iki gün sonra ev taşımaya başladı. Coşkun kepçe operatörü. Annemi lütfen bulun".

Coşkun'un eski sevgilisi ise yayına bağlanarak, "Coşkun saplantılıdır. Ben ayrılmak isteyince fotoğraflarımı uygunsuz hale getirip aileme arkadaşlarıma attı. İntiharlar etti. Beni tehdit etti" sözlerini paylaştı.

Keskin ise iddiaları "Emniyet benim ifademi aldı. Bilgim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum" diyerek üzerinden almak istedi. Müge Anlı Keskin'in anlatımlarının üzerine "Beraber olduğun insanı, karım diyorsunuz ya… Merak etmedin mi? Karın ya kime kaçmış nereye gitmiş diye insan bakmaz mı?" diyerek tepki gösterdi. Keskin, Eryılmaz'ın tefecilerle sorunları olduğunu öne sürdü.

KEZİBAN ERYILMAZ BULUNDU MU?

Harun'a Keziban'ı yaşayıp yaşamadığını düşündüğü sorulunca, 'inşallah çıkar ortaya' dedi. 'Kaybolduğu saatte kadının yanında olanlar vardı ben kaybolacağını nereden bileyim' derken canlı yayındaki akrabaları, 'kocasıyla arasını bozmaya çalışıyordu' dediler.

Keziban Eryılmaz henüz bulunmadı.