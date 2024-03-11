Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli?
Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara-Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz hakkında merak edilenler. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor. Kezban Yavuz'un biyografisi ve politik hayatı hakkında detaylar.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Mamak Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
KEZBAN YAVUZ KİMDİR?
Kezban Yavuz, Zafer Partisi'nin Ankara- Mamak Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.