Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Altay Bayındır'ın son haftalardaki kötü performansı sonrasında tecrübeli bir kalecinin transferi için harekete geçti. Futbolseverler ise arama motorlarında Keylor Navas Fenerbahçe'ye mi geliyor? Keylor Navas Fenerbahçe'ye gelecek mi? Keylor Navas hangi takımda? soruları aratıldı.

Kadrosunu Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile güçlendiren Fenerbahçe, kaleye takviye yapmak için de kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler Altay Bayındır'ın son haftalardaki kötü performansı sonrasında tecrübeli bir kalecinin transferi için harekete geçti. Futbolseverler ise Keylor Navas Fenerbahçe'ye mi geliyor? Keylor Navas Fenerbahçe'ye gelecek mi? Keylor Navas hangi takımda? sorularını araştırdı.

KEYLOR NAVA FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in başarılı kalecisi Keylor Navas'ı kiralamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, Fransız cephesiyle ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan da vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, ilk iş olarak genç eldivenin sözleşmesini uzatarak Altay'ın saha içine odaklanmasını sağlayacak.