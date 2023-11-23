Kim, neden öldürdü? | 23 yaşındaki Netflix ile Apple TV yıldızı Kevin Munoz, işkence görmüş ve satırla öldürülmüş halde bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan oyuncunun cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kevin Munoz öldü mü merak ediliyordu. Peki, Kevin Munoz'u kim, neden öldürdü?

Kevin Munoz öldü mü? Kevin Munoz'u kim, neden öldürdü?

Kevin Munoz öldü mü? 23 yaşındaki Netflix ile Apple TV yıldızı Kevin Munoz, işkence görmüş ve satırla öldürülmüş halde bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan oyuncunun cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kevin Munoz öldü mü merak ediliyordu. Peki, Kevin Munoz'u kim, neden öldürdü? Detaylar...

KEVIN MUNOZ ÖLDÜ MÜ?

23 yaşındaki Kolombiyalı aktör Kevin Andres Munoz Tovar, işkence gördükten sonra satırla öldürüldü. Munoz'un cesedi, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulundu. Cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken soruşturma devam ediyor.

Polis şefi yerel medyaya yaptığı açıklamada "Valle Polis Departmanı, vatandaşlar tarafından zamanında sağlanan bilgiler sayesinde, cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir adamın yakalanmasını başardı" derken cinayetin hangi sebepten dolayı işlendiği ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

Kevin, 2020 Netflix filmi Lavaperros'ta (Köpeklerin Yıkandığı Yer) yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Film, finansal sıkıntı içindeki bir adamın onu öldürmeye çalışan bir tefeciyle olan çatışmasını ele alıyor. Oyumcunun ölümü hayranlarını yasa boğdu. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili araştırmalar devam ediyor.