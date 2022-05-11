Kevin De Bruyne kimdir? Kaç yaşında, nereli, kaç golü var, Premier Lig'de kaç golü var? Kevin De Bruyne hangi mevkide oynuyor? Gol ve Asist sayısı!

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KEVİN DE BRUYNE KİMDİR?

Kevin De Bruyne (d. 28 Haziran 1991, Gent), ofansif orta saha ve kanat mevkilerinde görev alabilen Belçikalı millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden, Manchester City'de forma giymektedir.

Kevin De Bruyne doğum tarihi : 28 Haziran 1991

Kevin De Bruyne kaç yaşında : 30 yaşında

Kevin De Bruyne nereli : Belçika

Kevin De Bruyne hangi mevkide oynuyor : Ofansif orta saha, Kanat

Kevin De Bruyne forma numarası kaç : 17

Kevin De Bruyne boyu kaç : 1.81 metre

Kevin De Bruyne kilosu kaç : 70 kg

Kevin De Bruyne burcu ne : Yengeç

KARİYERİ

Altyapı yılları:

Kevin De Bruyne, futbola 1997 yılında yaşadığı bölgenin takımlarından olan KVV Drongen takımıyla başladı. İki yıl bu takımın altyapısında futbol oynadıktan sonra ailesinden uzaklaşıp Gent'e transfer oldu. Gent yıllarında gösterdiği performans ile Belçika basınının dikkatini çekti, o dönem Belçika'da futbolun kötü hâlde olması sebebiyle Belçika futbolunun gelecekteki önemli yüzlerinden birisi olacağı tahmin edilmeye başlandı. Hayatının bu döneminde genç takımdan kazandığı gelir ile idare etti, ailesinden maddi anlamda destek almadı. 14 yaşındayken Genk'e transfer oldu. Genk'teki ilk yıllarında takımın anlaşmalı olduğu bir aile ile yaşamaya başladı fakat kapalı bir karaktere sahip olduğu için bir süre sonra aile tarafından istenmedi. Kevin bu durumun kariyerinin kırılma noktalarından birisi olduğunu söylemiştir.

Genk:

2008 yılında Genk'in altyapısından A takıma yükseldi. 2008 - 2009 sezonunda ilk kez ligin 8. haftasında oynanan FC Dender maçında kadroda yer aldı fakat süre bulamadı. Ligin 33. haftasında Charleroi SC deplasmanında 81. dakikada Ederson Tormena yerine oyuna dahil olarak Genk'te ilk kez süre bulmuş oldu. 2009 - 2010 sezonunda daha fazla süre bulmaya, maçlara ilk 11 çıkmaya başladı. Genk için ilk golünü 7 Şubat 2010'da oynanan ve 1-0 biten Standard de Liège maçının 19. dakikasında kaydetti. 2009 - 2010 sezonunun genelinde 40 maça çıktı, 3 gol atıp 4 asist yaparak 7 gole doğrudan katkı sağladı. Kariyerinin ilk Avrupa Ligi maçına 2010 - 2011 sezonunda FC Inter deplasmanında 29 Temmuz 2010 tarihinde çıktı. Takımının 1-5 galip tamamladığı maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Aynı sezon ligde ilk golünü 2. hafta oynanan Gent deplasmanında attı. Bir sonraki hafta Charleroi SC ile oynanan, 60 dakika sahada kaldığı maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 2010 - 2011 sezonunun genelinde 35 maça çıktı, 6 gol atıp 17 asist yaptı. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına 26 Temmuz 2011 tarihinde Partizan ile oynanan maçta çıktı, takımının 2-1 galip geldiği maçta ikinci golün asistini yaptı. Partizan'ı elediler, bir sonraki turda Makkabi Hayfa (futbol takımı) ile eşleştiler, Kevin bu eşleşmenin iki maçında da forma giyemedi fakat penaltılara kadar giden eşleşmede, penaltı sonrası Genk gruplara kalan takım oldu. Böylelikle Kevin De Bruyne, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında forma giyme şansı yakaladı. Kevin ligde süre bulmaya 2011 - 2012 sezonunda da devam etti. RAEC Mons ile oynanan 11. hafta maçında iki asist birden yaptı. Bir sonraki hafta Club Brugge deplasmanında 4-5 galip geldikleri maçta kariyerinin ilk hat trickine imza attı. 23. hafta oynanan Oud-Heverlee Leuven maçında 2 gol kaydetti. 2011 - 2012 sezonunun genelinde 36 maça çıktı, 8 gol atıp 15 asist yaptı. 2011 - 2012 sezonunun kış transfer döneminde İngiliz ekiplerinden Chelsea ile 5 yıllığına anlaştı ve sezonun bitmesiyle birlikte Chelsea dönemi başladı.

Wolfsburg:

2014-2015 sezonu Bundesliga'da yılın futbolcusu seçilmiştir. Belçika millî takımında aktif futbol oynamaktadır.

Wolfsburg'da, 73 maçta 20 gol 37 asist yapmıştır ve 80 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu, aynı zamanda Bundesliga'dan en yüksek ücretle ayrılan oyuncu oldu.

Manchester City:

27 Ağustos 2015 tarihinde, 80 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.

KEVİN DE BRUYNE GOL SAYISI

Kulüp bazında:

2008-2012 : Genk : 84 maçta 14 gol

2012-2014 : Chelsea : 3 maçta 0 gol

2012 : Genk (kiralık) : 13 maçta 2 gol

2012-2013 : Werder Bremen (kiralık) : 33 maçta 10 gol

2014-2015 : Wolfsburg : 52 maçta 13 gol

2015- : Manchester City : 201 maçta 53 gol

Toplam :386 maçta 92 gol

Milli takım bazında:

2008-2009 :Belçika U-18 : 7 maçta 1 gol

2009-2010 :Belçika U-19 : 10 maçta 1 gol

2010-2011 :Belçika U-21 : 2 maçta 0 gol

2011- :Belçika : 88 maçta 23 gol

Toplam :107 maçta 25 gol

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