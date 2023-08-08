Galatasaray'a Neymar ve Mohamed Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha yazıldı. Peki, Kevin De Bruyne Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'ın son hedefi gerçekleşirse tüm dünyada büyük ses getirecek. Sarı-kırmızıların peşinde olduğu isim Kevin De Bruyne. Peki, Kevin De Bruyne Galatasaray'a gelecek mi?

KEVİN DE BRUYNE GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray yönetiminin transferdeki son hedefi dünyayı sallayacak. Zaniolo'nun satılmasıyla ilk kapı açıldıktan sonra Icardi transferinde Paris Saint-Germain ile yaşanan görüşmelerin benzeri, Belçikalı 10 numara Kevin De Bruyne için Manchester City ile yürütülecek.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile kontratı Haziran 2025'te bitecek, mevcut piyasa değeri 70 milyon Euro, yıllık maaşı 20 milyon sterlin.

Transfere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.