Ketumiyet ne demek? MİT personel ilanlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarından biri olan Ketumiyet kelimesinin anlamı merak ediyor. Peki, Ketumiyet ne demek? MİT Ketumiyet nedir? Ketumiyet kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte detaylar...

KETUMİYET NE DEMEK?

Ketumiyet Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ağzı sıkılık anlamına gelmektedir. Yani, sır tutabilen, her şeyi ortaya dökmeyen olarak ifade edilebilir.

MİT BAŞVURU ŞARTLARI

İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Diğer taraftan,

Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

Yönetme-yönlendirme,

Yüksek sorumluluk bilinci,

Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

Stres altında çalışabilme,

Detaylara önem verme,

Pratik ve hızlı düşünebilme,

Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

Ketumiyet

gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aranan diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

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