Son zamanlarda popüler olan ve birçok alanda kullanılan keten tohumunun faydaları, zararları ve nasıl tüketildiği merak ediliyor. Peki, Keten tohumu nedir? Keten tohumu neye iyi gelir, ne işe yarar ve faydaları nedir?

Ülkemizde çokça yetiştirilen ve yumurtalara, salatalara, yemeklere ve yoğurda eklenerek tüketilebilen oldukça faydalı bir tohumdur. Yağ formunda da tüketilebildiği bilinmekte olan keten tohumunun içeriğinde barındırdığı magnezyum, E vitamini, potasyum, çinko, B12, bakır gibi vitaminler ile alfa linolenik asit gibi yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirici özelliği olduğu bilinmektedir. Peki, Keten tohumu nedir? Keten tohumu neye iyi gelir, ne işe yarar ve faydaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

KETEN TOHUMU FAYDALARI NELER?

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından keten tohumunun kanseri önleyici gıdalar arasında yer aldığı belirtilmiştir. İçeriğinde bulunan yağ asitleri, vitamin, mineral ve anti oksidan maddeler sayesinde kanserden koruduğu bilinmektedir. Bu nedenle oldukça mucizevi bir besin olduğu ve tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer aldığı söylenebilir.

Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sağlığı için çok önemlidir. Özellikle kabızlığın önlenmesinde ve geçirilmesinde etkin rol oynar.

İçinde yüksek miktarda omega 3 yağ asidi bulunduran keten tohumu kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda kötü kolesterolün düşürülmesinde de rol oynar.

Kalp- damar hastalıklarının önüne geçilmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

İltihap azaltıcı özellikleri vardır. romatoid artrit gibi hastalıkların önüne geçilmesinde etkin rol sağlayabildiği, bu gibi hastalıkların semptomlarının azaltılmasına da yardımcı olabildiği bilinmektedir. Romatoid artrit hastaları tarafından kapsül olarak, tohum olarak ya da yağ formunda tüketilebilir.

Yapılan bir araştırma sonucunda keten tohumunun radyasyon etkilerini azalttığı da bildirilmiştir. Fakat veriler yalnızca farelerden elde edilmiş bilgilerle sınırlıdır.

Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

Menopoz şikayetlerini azaltmaktadır.

Kan sulandırıcı özelliği bulunmaktadır.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

KETEN TOHUMU ZARARLARI NELER?

Keten tohumu çok faydalı gıdalar arasında yer alsa da her besin gibi özellikle aşırı derecede tüketiminden kaçınılması gereken maddeler arasındadır. Özellikle bazı kişiler için keten tohumu tüketimi tehlikeli de olabilmektedir. Hamilelerin keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Ayrıca, kan sulandırıcı kullananlar, iltihap giderici ilaç kullananlar ve kolesterol ilacı kullanan kişilerin de keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Aksi taktirde bu ilaçlarla çeşitli etkileşimlere girerek ilaçların etkilerinin artması gibi istenmeyen sonuçlara yol açılması olasılık dahilindedir. Alerjik bünye sahiplerinin de keten tohumu tüketmeden önce doktora danışmaları gerekmektedir.

KETEN TOHUMU NASIL YENİR?

Keten tohumunu çiğ olarak tüketmemekte fayda vardır. Çiğ ya da olgunlaşmamış keten tohumları toksin içerebilir. Pişireceğiniz yemeklere keten tohumu katmayın. Bunun yerine, keten tohumlarını aşağıdaki şekilde tüketebilirsiniz:

Kahvaltılık gevreklere ekleyerek

Yoğurta karıştırarak

Smoothie ya da salatalara katarak

KETEN TOHUMU TÜKETMENİN RİSKİ VAR MIDIR?

Aşağıda sıralanan tıbbi durumların bir ya da daha fazlasına sahip bireyler keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır:

Kan sulandırıcı kullananlar (varfarin ya da aspirin)

Steroid olmayan antienflamatuvar ilaç kullananlar

Kolesterol düşürücü ilaç kullananlar

Hormona duyarlı meme ya da rahim kanseri olanlar

Hamile ve emzirenler

Keten tohumuna alerjisi olanlar

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