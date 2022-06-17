Bursa Kestel Belediye Başkanı hangi partiden merak ediliyor. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olan isimler araştırılıyor. Bu kapsamda merak edilen konulardan biri de Kestel Belediyesi oldu. Peki, Kestel Belediye Başkanı hangi partiden? Bursa Kestel Belediye Başkanı hangi parti? Kestel Belediyesi hangi parti? İşte detaylar...

KESTEL BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

2019 seçimlerinde seçilen isim olan Önder Tanır AK Parti adayıydı.

ÖNDER TANIR KİMDİR?

1974 yılında Kestel'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde okudu. 1999 yılında kurduğu şirketinde mimarlık ve inşaat faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerini yaptı. İngilizce bilen Tanır evli ve 4 çocuk babasıdır.

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