Kestaneli pilav tarifi! MasterChef kestaneli pilav nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel kestaneli pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında kestaneli pilav hazırladı. Peki, kestaneli pilav nedir? kestaneli pilav nasıl yapılır? kestaneli pilav nedir?

Bursa mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif kestaneli pilav ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, kestaneli pilav nasıl yapılır? kestaneli pilav nedir? kestaneli pilav nasıl yapılır, kestaneli pilav yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te kestaneli pilav yapıldı, evde klasik kestaneli pilav yapıldı! İşte en güzel kestaneli pilav!

KESTANELİ PİLAV TARİFİ!

Kelem adı verilen lahana ile yapılan sarmalar Bursa'da yaygın olarak yetiştirilen kestaneler ile tatlandırılmaktadır.

Zeytinyağlı Kestaneli Lahana Dolması Malzemeleri Nelerdir

40-50 adet için

1 adet dolmalık büyükçe lahana

3 su bardağı pirinç

750 g kestane,

150 g kuru üzüm

3 adet kuru soğan

1-1,5 su bardağı zeytinyağı

3+3 su bardağı su

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

5 tatlı kaşığı kuru nane

3 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

Kuru soğanlar küçük küçük doğranarak zeytinyağında kavrulur, içine tuzunu 3 bardak suyunu katarak kaynaması beklenir, kaynayan suya pirinçleri katılır. Pirinç suyunu çekince nane, şeker ve baharatlar katılır karıştırılır en son ayıklanıp yıkanmış üzümler, az haşlanıp yıkanmış kestaneler katılıp tekrar karıştırılır, tencerenin kapağı kapatılarak dinlenmeye bırakılır. Haşlanıp tek tek ayrılan lahanaları hazırladığımız içe sararak tencereye önce lahananın koçanları sonra sarmalar konur sarmalar tencereye sıralı olarak yerleştirilir harç bitince üzerine 3 bardak su eklenir, dolmaların üzerine bir kapak kapatılarak pişme sırasında dolmaların dağılması önlenir. Orta ateşte pişmeye bırakılır dolmalar tenceredeki bütün suyu çekince ocağın altı kapatılır soğumaya bırakılır. Tencerenin üzerine bir tepsi yerleştirilir, tencere ters çevrilerek dolmalar dinlenmeye bırakılır. Kestaneler istenirse haşlamak yerine kızartılarak da dolmaya katılabilir.