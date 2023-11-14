Kesme çorbası tarifi! MasterChef Kesme çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kesme çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kesme çorbası hazırladı. Peki, Kesme çorbası nedir? Kesme çorbası nasıl yapılır? Kesme çorbası nedir?

Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kesme çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kesme çorbası nasıl yapılır? Kesme çorbası nedir? Kesme çorbası nasıl yapılır, Kesme çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kesme çorbası yapıldı, evde klasik Kesme çorbası yapıldı! İşte en güzel Kesme çorbası!

KESME ÇORBASI TARİFİ!

Çorbası için; 1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı kahverengi mercimek

Hamuru için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Aldığı kadar un

Tuz

1 yumurta

1 fincan su

Öncelikle soğanları ufak ufak doğradıktan tatlı tencerede sıvı yağlı vasıtasıyla dar kavuruyoruz. Tatlı salçamızı ve mercimeğimizi ekleriz. Altında kemik, 5 kaybeder Bakmak sıcak ıslanmak ekleyip ateşte kaynamaya bırakırız. Kaynadıktan tatlı altını kısıp taşkın ateşte kemik zamanlayıcı bakmak pişiriniz.

Ardından Hamuru 10 dk dinlendirdikten mezeler oklava nedeniyle karşılaştırılabilir dar olmayacak şekilde açıyoruz. 2 kroket kalınlığında öncül şeritler halinde kesiyoruz. Mezeler da uzak şeritleri üste koyup kesiyoruz. Aralarına yapışmaması aşağı un serpiyoruz. Çorbamızın mercimeği piştiyse içine kesmelerimizi koyup yapışmaması aşağı arasında karıştırıyoruz. 5 dk daha piştikten mezeler ocaktan alıyoruz.