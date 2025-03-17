Resmi Gazete'de son günlerin gündem maddesi kesme altın ile ilgili bir karar yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söylemişti. Kesme altın yasaklandı mı?

KESME ALTIN YASAKLANDI MI?

Son dönemde satışı artan kesme altına yasak geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasak kararı, vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de göz önünde bulundurularak alındı.

Karar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacağı duyurulan kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, güncel piyasa şartları ve talepler değerlendirilerek, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da birtakım değişikliklere gidildi.

KESME ALTIN NEDEN YASAKLANDI?

Kesme altın kuyumcu ve satın alan kişi arasındaki güven esasına dayanan ayar oranıyla satılıyordu. Külçe altınlar çekme işlemine tabi tutularak inceltilmesiyle kesme altın ortaya çıkıyor. Ancak bazı kötü niyetli satıcılar nedeniyle kesme altınlarda ayar sorunları oluşuyor ve bu da standartları bozuyordu. Bununla birlikte satın alan kişi de ayar sorunu tespit edildiğinde düşük fiyattan satmak zorunda kalıyordu.