İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
Erdoğan ayaküstü sohbet ettiği Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Kesme altın satışı yasak mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

Kesme altın satışı yasak mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kesme altın satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacağı duyurulan "kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara" ilişkin düzenleme gerçekleştirildi. Peki, Kesme altın satışı yasak mı?

Kesme altın satışı yasak mı? Kesme altın satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacağı duyurulan "kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara" ilişkin düzenleme gerçekleştirildi. Peki, Kesme altın satışı yasak mı? Detaylar...

KESME ALTIN SATIŞI YASAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapıldı.

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

Yurt dışına çıkarılabilecek tutar 185 bin lira oldu

Ayrıca, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami 25 bin liralık limit, döviz kurundaki artış ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan kimlik tespiti için belirlenmiş tutar da göz önünde bulundurularak 185 bin liraya yükseltildi.

Yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip olan gerçek/tüzel kişi ortaklarının döviz cinsinden teminat verebilmesine imkan sağlandı.

Bunların yanı sıra kıymetli maden ve dövizin kambiyo mevzuatında düzenlenen değerler olması, kambiyo mevzuatında kıymetli maden depo hesaplarında işlem gören kaydi tutarların açık bir tanımının yer almaması ve özü itibarıyla fiziki teslimat yapılmadığı sürece kaydi ve değeri dövizle belirlenen bir tutarın söz konusu olması hususları dikkate alınarak, fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden alım satım işlemlerinin "kambiyo işlemi" olarak sayılması hükme bağlandı.

Türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi için kurumlar arası işbirliği

Yurt dışında yapılacak türev işlemlere ilişkin aracılık edecek kuruluşların kapsamının ve yetkili kuruluş aracılığı olmaksızın işlem yapılabilecek hallerin belirlenmesi ve ilgili piyasaların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşabilecek ilave durumları da kapsaması amacıyla değişikliğe gidildi.

Söz konusu işlemler Türk parası olarak yapılan transferleri de kapsıyor.

Ayrıca, yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından gerekli tedbirlerin alınması için de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulacak.

Yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da düzenlemede yer aldı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
img

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
img

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı
Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi

Tempo inanılmaz! İlk yarının sonunda gol geldi
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.