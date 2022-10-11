Keşli Cevizli Erişte tarifi! Masterchef Bolu Usulü Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Keşli Cevizli Erişte hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Bolu Usulü Keşli Cevizli Erişte yapılması istendi. Peki Masterchef Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Keşli Cevizli Erişte için gerekli malzemeler nelerdir? Bolu Usulü Keşli Cevizli Erişte yemek tarifi! Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Keşli Cevizli Erişte yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Keşli Cevizli Erişte tarifi oldu. Peki en güzel Keşli Cevizli Erişte yemek tarifi nasıldır? Keşli Cevizli Erişte yemeği nasıl yapılır? Keşli Cevizli Erişte için gerekli malzemeler nelerdir? Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Keşli Cevizli Erişte için gerekenler neler?

KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

500 g erişte

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı rendelenmiş keş

2 çorba kaşığı tereyağı

½ çay bardağı sıvı yağ

Su

KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE NASIL YAPILIR? KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE TARİFİ

Kaynayan suya erişteler atılarak pişmeye bırakılır. Diğer tarafta tereyağı tavaya alınır. Üzerine kırılmış ceviz ve rendelenmiş keş eklenerek beraber kavrulur. Pişen eriştenin yarısı servis tabağına alınır. Üzerine rendelenmiş keş ve ceviz serpilir. Kalan diğer erişte de üzerine eklenir. En son üzerine kavrulmuş olan keş ve ceviz dökülerek sıcak servis yapılır.

KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE HANGİ YÖREYE AİT?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Bolu Usulü Keşli Cevizli Erişte ülkemizde Boluili ve yöresine ait bir yemektir.