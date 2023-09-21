Keşkül-ü Fukara tarifi! MasterChef Keşkül-ü Fukara nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Keşkül-ü Fukara hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Keşkül-ü Fukara hazırladı. Peki, Keşkül-ü Fukara nedir? Keşkül-ü Fukara nasıl yapılır? Keşkül-ü Fukara nedir?

Bademli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Keşkül-ü Fukara ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Keşkül-ü Fukara nasıl yapılır? Keşkül-ü Fukara nedir? Keşkül-ü Fukara nasıl yapılır, Keşkül-ü Fukara yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Keşkül-ü Fukara yapıldı, evde klasik Keşkül-ü Fukara yapıldı! İşte en güzel Keşkül-ü Fukara!

KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ!

1 litre süt + 3 yemek kaşığı sıcak süt,

4 yemek kaşığı öğütülmüş badem,

3 yemek kaşığı toz hindistan cevizi,

yaklaşık 100 gr pudra şekeri,

2 yemek kaşığı pirinç unu, 4 yemek kaşığı mısır nişastası.

YAPILIŞI

* Öğütülmüş bademleri küçük bir kaseye koyun ve üzerine 3 yemek kaşığı sıcak süt dökün, bekletin. Ayrıca 150 gram bademi kaynar suya koyup 10 dakika kadar bekleterek kendi badem tozunuzu da yapabilirsiniz. Daha sonra bademlerin soyulması kolay olacaktır. Daha sonra bunları kurutup mutfak robotunda ince ince doğrayıp 3 yemek kaşığı sıcak sütle karıştırmanız gerekecek.

* Bademleri 1 saat kadar dinlendirdikten sonra 1 litre sütü bir tencereye koyun, sütle karıştırılmış bademleri, şekeri (çok tatlı seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz), pirinç ununu ve mısır nişastasını ekleyin. Sürekli karıştırarak kaynatın, ardından kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin, hindistan cevizini ekleyin, tekrar karıştırın ve ateşi kapatın.

*Karışımı küçük kalıplara paylaştırıp açık havada soğumaya bırakın ve ardından en az 2 saat buzdolabında bekletin.

* Badem, Hindistan cevizi veya toz antep fıstığı ile süsleyerek iyice soğutulmuş olarak servis yapın!