Keşkül tarifi! Masterchef Keşkül nedir, nasıl yapılır? Keşkül tatlısı için gerekli malzemeler!

Masterchef 11 Kasım yarışmasında şefler tarafından Keşkül yapılması istendi. Peki Masterchef Keşkül nasıl yapılır? Keşkül için gerekli malzemeler nelerdir? Keşkül tatlı tarifi! Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Keşkültarifi oldu. Peki en güzel Keşkültatlı tarifi nasıldır? Keşkültatlısı nasıl yapılır? Keşküliçin gerekli malzemeler nelerdir? Keşkülnasıl yapılır? Keşküliçin gerekenler neler?

KEŞKÜL NEDİR?

Keşkül, Türk mutfağında sütlü bir tatlıdır. Keşkül, süt, dövülmüş badem, şeker, pirinç unu ve patates unu ile yapılır. Pişirme tekniği muhallebiler gibidir. Kaynama sona ererken sütün içinde hindistancevizi tozu dökülür. Kâselerin üzeri çekilmiş badem, çam fıstığı ve fıstık ile süslenir.

KEŞKÜL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 litre süt,

1 su bardağı şeker,

1 adet yumurta sarısı,

1 paket vanilya,

1 çay bardağı badem tozu,

1 çay bardağı hindistan cevizi,

1 yemek kaşığı pirinç unu,

2 yemek kaşığı nişasta

KEŞKÜLNASIL YAPILIR?

Tencereye nişasta ve su hariç bütün malzemeyi koyalım.kaynayana kadar karıştıralım.

Kaynamaya başlayınca nişastayı suyla açın ve ekleyin karıştırarak 3-4 dk daha ocakta tutun.

Hemen kaselere paylaştıralım. Oda ısısına gelince de buzdolabına kaldıralım.

3-4 saat bekledikten sonra yiyebilirsiniz. Servis ederken üzerine badem ve file badem ve koyabilirsiniz.