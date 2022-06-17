Keskin sözleri! Cem Adrian - Keskin şarkı sözleri!

Cem Adrian Keskin şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Keskin şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Keskin mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Cem Adrian Keskin şarkısı sözleri...

KESKİN SÖZLERİ

Bir savaşın sonundaki o yıkık dökük bi yerdeyim...

Yoruldum...

***

Esir kalbim kimse bilmiyor...

Bir katilin elindeyim...

Yenildim...

***

Bi yangındı bir ben yandım...

Bile bile kandım....

***

Çarpıyor

Göğsüme bir yalnızlık şarkısı

İçimi çiziyor keskin!

***

Susmuyor geceyi tam ortasında vurup yine ah

Kalbime batıyor keskin!

KESKİN DİNLE!

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