Keskin sözleri! Cem Adrian - Keskin şarkı sözleri!
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Keskin sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Cem Adrian'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Keskin şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Keskin mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Keskin şarkı sözleri! Keskin dinle! Cem Adrian - Keskin sözleri! Keskin şarkı sözü! İşte detaylar...
Cem Adrian Keskin şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Keskin şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Keskin mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Cem Adrian Keskin şarkısı sözleri...
KESKİN SÖZLERİ
Bir savaşın sonundaki o yıkık dökük bi yerdeyim...
Yoruldum...
***
Esir kalbim kimse bilmiyor...
Bir katilin elindeyim...
Yenildim...
***
Bi yangındı bir ben yandım...
Bile bile kandım....
***
Çarpıyor
Göğsüme bir yalnızlık şarkısı
İçimi çiziyor keskin!
***
Susmuyor geceyi tam ortasında vurup yine ah
Kalbime batıyor keskin!
KESKİN DİNLE!
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