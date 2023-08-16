Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) neden grevde ve iş bıraktı? soruları araştırılmaktadır. KESK neden iş bıraktı merak konusu oldu. Peki, KESK neden grevde? KESK neden iş bıraktı? İşte detaylar...

Milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar hafta başında ikinci kez bir araya geldi. Görüşme sonucunda ortaya çıkan zam teklifi memurları tatmin etmedi. KESK grevde haberlerinin ardından neden iş bıraktıkları araştırılmaya başlandı. KESK neden grev yapıyor merak konusu oldu. Peki, KESK neden grevde? KESK neden iş bıraktı? Detaylar haberimizde...

KESK NEDEN GREVDE?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar hafta başında ikinci kez bir araya geldi. Hükümet, toplantıda memurlara 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklif etti. Ancak 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlar teklifi yetersiz buldu. Enflasyonun altında kalan bir teklif yapıldığını belirten KESK, ülke genelinde iş bıraktı.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

KESK, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15 olduğuna dikkat çekerek, "Teklif edilen zam oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin dahi altında kaldı" eleştirisinde bulundu. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.