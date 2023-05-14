Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Kesin seçim sonuçları ne zaman belli olur? YSK kesin seçim sonuçları!

Kesin seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Kesin seçim sonuçları ne zaman belli olur? YSK kesin seçim sonuçları haberimizde...

KESİN SEÇİM SONUÇLARI

YSK tarafından kesin seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı takdirde YSK resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

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Saat 22.34 itibarıyla sandıkların yüzde 85.82'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.13

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.09

Sinan Oğan yüzde 5.31

Saat 22:28 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 75.25 oldu. Buna göre;