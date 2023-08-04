Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri arasında yapılan toplantıda, Mecidiye köyü sahilinde düzenleme ve peyzaj çalışması yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. 55 dönümlük alanda kafeler, restoranlar, otopark, soyunma odaları, tuvaletler, duşlar, şezlong, su sporları, plaj voleybolu sahaları ve yürüyüş iskelesi gibi tesislerin yer alacağı belirtildi. Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Mecidiye sahilinde yaşanan olumsuz görüntülerin önüne geçileceğini ve düzenli bir halk plajı oluşturulacağını ifade etti.

Keşan'ın Mecidiye köyü sahilinde düzenleme ve peyzaj çalışması yapılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda çalışmaya ilişkin protokol imzaladı.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, 55 dönümlük alanı Keşan Belediyesi'nin 10 yıllığına kiraladığı belirtildi.

Kiralanan alanda yapılacak tesiste kafeler, restoranlar, otopark, soyunma odaları, tuvaletler, duşlar, şezlong, su sporları, plaj voleybolu sahaları ve yürüyüş iskelesinin yer alacağını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Mecidiye sahilinde yaşanan olumsuz görüntüleri artık görmeyeceğiz. Önümüzdeki yıl artık Mecidiye sahilinde düzenli bir halk plajı göreceğiz. Erikli ve Mecidiye bölgesindeki günübirlikçilerin çözümüne ulaşılan bir tesis olacak. Sorunu burada çözeceğiz. Buna çok ihtiyaç vardı. Mecidiye sahilinin çöp sorununu ve kaos halini son kez fotoğraf çekin bu sene o görüntüleri son kez yaşıyoruz. Artık o görüntüler olmayacak."

Toplantıda Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Milli Emlak Müdürü Doğan Kaya, Keşan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hasan Boz ile Keşan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Ahmet Yaşar katıldı.

Keşan'da zabıtadan "su tasarrufu" uyarısı

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri suyun tasarruflu kullanılması yönelik uyarılarda bulunuyor.

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, su israfa karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Susuzluk alarmına destek olan duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Günsal, "Susuzluk ile mücadelemize destek veren vatandaşlarımızdan su israfı yapanlar ile ilgili ihbarlar gelmeye devam ediyor. Duyarlı vatandaşlarımızın Alo 153 Çözüm Masamıza ilettiği ihbarlara ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekiplerimiz halı, araç ve bahçe yıkayarak su israfı yapan ev ve iş yerlerine uyarılarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.