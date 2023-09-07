Keşan'da Otomobil Tarlaya Girip Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya girip takla atan atan otomobilin sürücüsü Kemal Avcı (47) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Keşan- İpsala karayolu üzerindeki Yeniceçiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. İpsala'dan, Keşan yönüne gitmekte olan Kemal Avcı yönetimindeki 22 PF 387 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına girerek, takla attı. Kazada, sürücü Avcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nedret Demirci (41) ve Mustafa Ilıkçiman (41), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kemal Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Avcı'nın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.