Kermit nedir? Kermit ne demek?

Sosyal medyada Muppet Show'dan tanıdığımız Kurbağa Kermit'e benzerliğinden ötürü çok fazla ilgi gören bu yeni türün bir başka özelliği de derilerinin çok saydam olması. Bilimadamları, Brian Kubicki, Stanley Salazar ve Robert Puschendorf kurbağaya Talamanca dağının 400 ve 800 metre arasında rastladı.Peki, kermit nedir? Kermit ne anlama gelir? Detaylar haberimizde...

YENİ BULUNAN KURBAĞ KERMİT TÜRÜNÜN ÖZELİKLERİ NELER?

Muppet Show adlı kukla şovunu büyük ihtimalle hatırlarsınız. Bu programın sunucusu Kurbağa Kermit de parlak yeşil rengi ve patlak gözleri ile hafızalara kolaylıkla yerleşebilen bir karakterdi. Yeni bulunan bir kurbağa türü, Kermit'e inanılması güç bir derecede benzerlik göstermekte. "Hyalinobatrachium dianae" olarak adlandırılan bu yeni tür, Kosta Rika'da bulundu ve "cam kurbağalar" ailesinin bir üyesi. Bu kurbağayı bulan ise Costa Rican Amphibian Research Center'dan Brian Kubicki oldu. Kubicki'nin bu türü tanıttığı makalede, diğer cam kurbağalar ile arasında olan farklar da anlatılmakta.

KERMİT GERÇEK HAYATA VAR MI?

Kermit'i hepimiz Muppet Show'dan biliyoruz. Kermit'in gerçek hayattaki kuzenini Kosta Rika'nın ormanlarında bilim adamları ortaya çıkardı. Yeni bulunan türlerden biri olan cam kurbağalarına yenisi eklendi, Hyalinobatrachium dianae. Bu yeni keşfedilen canlı, diğerlerine göre daha saydam bir karın kısmına sahip, bunun yanı sıra gözleri de tıpkı Kermit'inki gibi Karayipler'deki dağların eteklerindeki konumundan dolayı keşfedilmesi uzun süren bu canlıların ayrıca çıkardıkları çiftleşme sesleri böceklerin çıkardığı seslerine benzemesinden dolayı da bulunması zor olmuş. Bilimdamları bu kurbağaların çıkardığı sesi, tek ton uzunluğunda ve ıslık gibi bir ses diye nitelendirmişler. Brian Kubicki, Stanley Salazar ve Robert Puschendorf, bu kurbağaları 400 ila 800 metre arasındaki yüksekliğe sahip olan dağlarda keşfetmişler. Kubicki keşfin ardından bu canlılara isim verirken annesinin adı olan Diane ismini kullanmış.

KERMİT NEDİR?

Kurbağa Kermit, bir Muppet kuklası. Yaratıcısı Jim Henson tarafından ilk kez 1955 yılında sunuldu. Bu Henson'ın en bilinen ve meşhur kukla karakteridir. 1990 yılındaki ölümüne dek Kermit'e Jim Henson hayat verdi, daha sonra bu görevi Steve Whitmire devraldı.

Kermit ilk olarak 1955 yılında beş dakikalık bir kukla programı olarak Sam and Friends adlı dizide gösterildi. Kermit'in prototipi, Henson'ın annesinin eski bir paltosundan üretildi, göz olarak da iki adet pinpon topu kullanıldı. Onun bir kurbağa kuklası olarak ilk nitelendirilmesi ise Hey Cinderella adlı filmle beraber 1969 yılında olmuştur. 1969 yılında Susam Sokağı programında yer alarak geniş kitlelerce bilinir hale gelmiştir. Yer aldığı The Muppet Show dahil olmak üzere bazı dizi ve filmlerde çeşitli şarkılar da söyledi ve popüler hale geldi. 1979 yılında ABD televizyonlarının meşhur şovu Johnny Carson 'a konuk sanatçı olarak katıldı. Kermit, Muppet Show karakterlerinin Walt Disney şirketine satışına dek The Jim Henson Company'nin maskotu olarak kaldı. Türkiye'de seslendirmesini Sungun Babacan yapmıştır.