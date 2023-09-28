Kerkük'teki düğün salonları denetim altında

Irak'ın Musul kentinde yaşanan düğün salonu yangınının ardından Kerkük'teki tüm düğün ve eğlence salonlarında denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda sadece 8 düğün salonunun ruhsatlı olduğu belirlendi.

Irak'ın Musul kentinde 93 kişinin ölümüne ve onlarcasının yaralanmasına neden olan düğün salonu yangınının ardından Kerkük'teki tüm düğün ve eğlence salonlarında denetim gerçekleştirildi.

Kerkük Turizm Daire Müdürü Sermed Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'deki düğün salonu yangınından sonra Kerkük'teki tüm düğün ve eğlence salonlarındaki denetimleri artırdıklarını söyledi.

Yapılan denetimlerden sonra kentteki onlarca düğün salonundan sadece 8'inin ruhsatlı olduğunun ortaya çıktığını belirten Muhammed, ruhsatsız salonlar hakkında gereken cezalar uygulandığını ifade etti.

Muhammed, Kerkük'te can güvenliğinin korunması için gereken önlem ve malzemeler bulundurmadığı için kırkın üzerinde düğün, eğlence ve spor salonuna kapatma ihtarı verdiklerini kaydetti.

Özellikle düğün salonlarının denetimlerini daha da sıkılaştırdıklarını vurgulayan Muhammed, denetimlerin aylık olarak düzenli şekilde yapılması için gereken talimatların verildiğini aktardı.

Musul'daki düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Kurtulanlar yangının havai fişekten kaynaklandığını anlatmıştı.