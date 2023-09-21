2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor. Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı. Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı. Peki, Kerkük dili nedir, hangi dil konuşuluyor? Kerkük müslüman mı, dini nedir?

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu. Arama motorlarında ise Kerkük dili nedir, hangi dil konuşuluyor? Kerkük müslüman mı, dini nedir? soruları araştırılıyor.

KERKÜK DİLİ NEDİR?

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu. El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi. Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. 18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek. Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak. Karar, Kerkük genelinde büyük sevinçle karşılandı.

KERKÜK NEREDE?

Kerkük, Irak'taki Kerkük ilinin başkenti olan şehirdir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin anayasal ve hukuki başkentidir. Ülkenin başkenti Bağdat'ın 236 km kuzeyinde, Erbil'in 83 km güneyinde, Musul'un 149 km güneydoğusunda, Süleymaniye'nin 97 km batısında, Tikrit'in 116 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Günümüzde şehrin büyük çoğunluğu Türkmenler, Araplar ve Kürtler den oluşmaktadır.

KERKÜK NÜFUSU KAÇ?

Şemseddin Sâmi, 19. yüzyılın sonlarında yazdığı Kâmûsü'l-A'lâm'da Kerkük şehrinden bahsetmiştir. Kerkük, Kürdistan'daki Musul vilayetinin güneydoğusunda, 30.000 nüfuslu yer alıyor' diyor. sonra "Kerkük halkının dörtte üçünü Kürtler, geri kalanı Türkler, Araplar, 760 Yahudi ve 460 Keldani" diyor.