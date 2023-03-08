Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum şarkı sözleri! 'Dayanamıyorum' şarkı sözleri nelerdir?

Kerim Araz ve Sevgim Yılmaz'ın birlikte söyledikleri yeni şarkısı Dayanamıyorum, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Dayanamıyorum sözleri nelerdir? Dayanamıyorum şarkı sözleri haberimizde...

Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kerim Araz'a aittir.

DAYANAMIYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Dayanamıyorum canımı alıyorlar ah

Her gece göğsümde bu matem

Sarılamıyorum içimde yaralar var

Gel de şu canımı da al madem

***

Dün gece sarhoştum yine sokağına düştüm mayhoştum

Yana yana yine kucağına sana koştum kanayım bir yalana daha sonum olsun diyorum

Bitiremedim hala direniyorum

Kapındayım huzuru dileniyorum

Son kez olsun o yüzünü bir göster

Gözlerin bana mezar olsun

***

Dayanamıyorum canımı alıyorlar ah

Her gece göğsümde bu matem

Sarılamıyorum içimde yaralar var

Gel de şu canımı da al madem

***

Dayan dedin bu da geçer dedin yapma içimde yangınlar var

Susar bir gün sana da kor dilim senide içimde yaksınlar yar

***

Dayanamıyorum canımı alıyorlar ah

Her gece göğsümde bu matem

Sarılamıyorum içimde yaralar var

Gel de şu canımı da al madem