Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum şarkı sözleri! 'Dayanamıyorum' şarkı sözleri nelerdir?
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Kerim Araz ve Sevgim Yılmaz'ın birlikte söyledikleri yeni şarkısı Dayanamıyorum, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Dayanamıyorum sözleri nelerdir? Dayanamıyorum şarkı sözleri haberimizde...
Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kerim Araz'a aittir.
DAYANAMIYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Dayanamıyorum canımı alıyorlar ah
Her gece göğsümde bu matem
Sarılamıyorum içimde yaralar var
Gel de şu canımı da al madem
***
Dün gece sarhoştum yine sokağına düştüm mayhoştum
Yana yana yine kucağına sana koştum kanayım bir yalana daha sonum olsun diyorum
Bitiremedim hala direniyorum
Kapındayım huzuru dileniyorum
Son kez olsun o yüzünü bir göster
Gözlerin bana mezar olsun
***
Dayanamıyorum canımı alıyorlar ah
Her gece göğsümde bu matem
Sarılamıyorum içimde yaralar var
Gel de şu canımı da al madem
***
Dayan dedin bu da geçer dedin yapma içimde yangınlar var
Susar bir gün sana da kor dilim senide içimde yaksınlar yar
***
Dayanamıyorum canımı alıyorlar ah
Her gece göğsümde bu matem
Sarılamıyorum içimde yaralar var
Gel de şu canımı da al madem