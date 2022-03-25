Kerim Araz - Eyvallah sözleri! Kerim Araz - Eyvallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...
- Güncelleme:
Kerim Araz'ın yeni şarkısı Eyvallah Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 50 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kerim Araz - Eyvallah şarkı sözleri nelerdir? Eyvallah sözleri nedir?
Söz ve müziği Kerim Araz'a ait olan Eyvallah şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Eyvallah sözleri! Eyvallah şarkısının tüm sözleri...
KERİM ARAZ - EYVALLAH ŞARKI SÖZLERİ
Yaşananları kül gibi bastım yüreğime söndürdüm
Boşver içimde bir parça umut kalmıştıda öldürdüm
Mecbur kalan her parçanı içimde bir mezara gömdürdüm
Artık yaktım o gemileri içinde yandım körmüşsün
***
Kuruttun içimde ne varsa leyla
Yine yanıyoruz harıl harıl eyvah
Çile üzerime dökülüyor bedbah
Bırak olsun eyvallah
***
Sana tüm kalsa olanlar hep şans
Bana kalırsa bu yanına kalmaz
Yitirdim aklımı heyhat
Sebebi sen ve yarınlar
***
Yine başa dönüyorum ama bu sefer umutlarımı o bavula koymam
Donarım uzul uzul yinede adını anıpta seni sormam
içimde taş olur o gülüşün kader derim sanada yormam
Beni sarma boşver her sözün zaten içimde bir toprak
***
Yaşananları kül gibi bastım yüreğime söndürdüm
Boşver içimde bir parça umut kalmıştıda öldürdüm
Mecbur kalan her parçanı içimde bir mezara gömdürdüm
Artık yaktım o gemileri içinde yandım körmüşsün