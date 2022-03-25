Kerim Araz - Eyvallah sözleri! Kerim Araz - Eyvallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler... - Haberler

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Kerim Araz - Eyvallah sözleri! Kerim Araz - Eyvallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...

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Kerim Araz - Eyvallah sözleri! Kerim Araz - Eyvallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...

Kerim Araz'ın yeni şarkısı Eyvallah Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 50 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kerim Araz - Eyvallah şarkı sözleri nelerdir? Eyvallah sözleri nedir?

Söz ve müziği Kerim Araz'a ait olan Eyvallah şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Eyvallah sözleri! Eyvallah şarkısının tüm sözleri...

KERİM ARAZ - EYVALLAH ŞARKI SÖZLERİ

Yaşananları kül gibi bastım yüreğime söndürdüm

Boşver içimde bir parça umut kalmıştıda öldürdüm

Mecbur kalan her parçanı içimde bir mezara gömdürdüm

Artık yaktım o gemileri içinde yandım körmüşsün

***

Kuruttun içimde ne varsa leyla

Yine yanıyoruz harıl harıl eyvah

Çile üzerime dökülüyor bedbah

Bırak olsun eyvallah

***

Sana tüm kalsa olanlar hep şans

Bana kalırsa bu yanına kalmaz

Yitirdim aklımı heyhat

Sebebi sen ve yarınlar

***

Yine başa dönüyorum ama bu sefer umutlarımı o bavula koymam

Donarım uzul uzul yinede adını anıpta seni sormam

içimde taş olur o gülüşün kader derim sanada yormam

Beni sarma boşver her sözün zaten içimde bir toprak

***

Yaşananları kül gibi bastım yüreğime söndürdüm

Boşver içimde bir parça umut kalmıştıda öldürdüm

Mecbur kalan her parçanı içimde bir mezara gömdürdüm

Artık yaktım o gemileri içinde yandım körmüşsün

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