Kerim Araz - Eyvallah sözleri! Kerim Araz - Eyvallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler...

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KERİM ARAZ - EYVALLAH ŞARKI SÖZLERİ

Yaşananları kül gibi bastım yüreğime söndürdüm

Boşver içimde bir parça umut kalmıştıda öldürdüm

Mecbur kalan her parçanı içimde bir mezara gömdürdüm

Artık yaktım o gemileri içinde yandım körmüşsün

***

Kuruttun içimde ne varsa leyla

Yine yanıyoruz harıl harıl eyvah

Çile üzerime dökülüyor bedbah

Bırak olsun eyvallah

***

Sana tüm kalsa olanlar hep şans

Bana kalırsa bu yanına kalmaz

Yitirdim aklımı heyhat

Sebebi sen ve yarınlar

***

Yine başa dönüyorum ama bu sefer umutlarımı o bavula koymam

Donarım uzul uzul yinede adını anıpta seni sormam

içimde taş olur o gülüşün kader derim sanada yormam

Beni sarma boşver her sözün zaten içimde bir toprak

***

Yaşananları kül gibi bastım yüreğime söndürdüm

Boşver içimde bir parça umut kalmıştıda öldürdüm

Mecbur kalan her parçanı içimde bir mezara gömdürdüm

Artık yaktım o gemileri içinde yandım körmüşsün

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