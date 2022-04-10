Kerim Altıay kimdir? Kerim Altıay nerelidir? Kerim Altıay neden istifa etti?

Kerim Altıay kimdir? TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." denildi. Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi. Peki Kerim Altıay kimdir? Kerim Altıay neden istifa etti? detaylar haberimizde.

KERİM ALTIAY KİMDİR?

Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Temsilciler Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, TFF'deki görevinden istifa etti.Kerim Altıay'ın yerine kimin geleceği henüz belli olmadı. Kerim Altıy aynı zamanda 2. sınıf emniyet müdürüdür.

KERİM ALTIAY NEDEN İSİTİFA ETTİ?

Kripto para dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrolle serbest bırakılan TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, görevinden istifa etti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "saadet zinciri" yapısıyla kripto para dolandırıcılığı yapan kişilere yönelik soruşturma kapsamında 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay da gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ankara'da yakalanıp Trabzon'a gönderilen Altıay, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yurt dışına çıkma yasağı konulan Kerim Altıay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altıay'ın istifa ettiğini duyurdu.

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