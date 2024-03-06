Kerem Okyay kimdir? Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Kerem Okyay kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan adayı ise Kerem Okyay oldu. Kerem Okyay kimdir? Kerem Okyay nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KEREM OKYAY KİMDİR?

Kerem Okyay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin Sivas Belediye Başkan adayıdır.