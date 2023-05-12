Kerem Kınık ne dedi ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık olayı nedir soruları gündeme geliyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etmesinin ardından, Kerem Kınık ne dedi ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık olayı nedir merak ediliyor. Peki, Kerem Kınık ne dedi? Kızılay Başkanı Kerem Kınık olayı nedir?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kerem Kınık istifa mı etti merak ediliyor. Kerem Kınık ne dedi ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık olayı nedir soruları gündeme geliyor. Kerem Kınık ne dedi? Kızılay Başkanı Kerem Kınık olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

KEREM KINIK NE DEDİ?

Kınık'ın aldığı istifa kararı sonrası Twitter profilinde de değişikliğe gittiği görüldü. Başkanlık yaptığı dönemde profilinde "Kızılay Genel Başkanı" ifadesi yer alan Kınık gelişme sonrasında ifadeyi "Kızılay Gönüllüsü" olarak değiştirdi.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK OLAYI NEDİR?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında Kızılay'ın çadır satması hakkında "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kızılay ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" demişti.

"İSTİFA EDERSEM KAOS OLUR" DEMİŞTİ

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda geçtiğimiz mart ayında savunma yapan Kınık, istifa edip etmeyeceği konusundaki sorulara "Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur" yanıtını vermişti.

AHBAP derneğine yapılan çadır satışına ilişkin haberinin olmadığını iddia eden Kınık şunları söylemişti; "Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük."