Kerem Kınık kimdir? Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kaç yaşında, nereli? Kerem Kınık biyografisi!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde olan Kerem Kınık'ın hayatı araştırılıyor. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Kerem Kınık kimdir? Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan Çadır ve Maaş Açıklaması: "Yapılan İşlem, Benim Haberim Olmadan Yapıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap'a çadır satış yaptığı ortaya çıkan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kerem Kınık'ın eğitim hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kerem Kınık kimdir? Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kaç yaşında, nereli? İşte, Kerem Kınık biyografisi!

KEREM KINIK KİMDİR?

8 Temmuz 1970'te Malatya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Kerem Kınık, 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde Afet Tıbbı doktorasını tamamlamıştır. Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunan Kınık, 1993-1995 yılları arasında Amasya İl Sağlık Müdürlüğünde sorumlu hekimlik, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı, 1999-2013 yıllarında sağlık, bilgi teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda kurucu ortaklık ve genel müdürlük yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak çalışmıştır. Kerem Kınık, 2016'dan bu yana da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2016'da Kızılay'ın başkanlığına seçilen Kerem Kınık'ın Muhammed Furkan, Abdullah Harun ve Fatıma Zehra adlarında 3 çocuğu bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce, orta derecede Arapça bilmektedir. Kınık amatör olarak Türk halk müziği enstrümanları çalmakta ve besteler yapmaktadır.

Kızılay başkanlığı

Kınık'ın başkanlığa seçildiği Kızılay Genel Kurulu 2016'da yapıldı ancak bu genel kuruldan önce 750 şubesi bulunan Türk Kızılayı'nın 617 şubesinin kapatılması tartışma konusu oldu. Bu şubelerin, delegelerinin seçimde oy kullanmaması için kapatıldığı öne sürüldü. Şube sayısı 153'e düşürülen Kızılay'ın kapatılan şubelerdeki delegeleri konuyu yargıya taşıdı. Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi de Kızılay'ın olağanüstü genel kurula götürülmesini kararlaştırdı. Kuruma kayyım ataması yapıldı. Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım kayyım tayin edildi. Kayyım atanan İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi olması, Yıldırım'ın başka yakınlarının da Kızılay'da görev yapması o dönem tartışıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde, Kızılay'ın bölgeye 3. günde yardım ulaştırması tepki topladı. Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile de görüşme gerçekleştirdilerini duyuran sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği yetkilleri, ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendikleri çadırların sözleşmesini yaparak 46 milyon TL karşılığında satın aldı. Burada temel sorunun Kızılay'ın deprem bölgesinde afetzedelere ücretsiz ve hızlı bir şekilde ulaştırması gereken çadırların 3. günden sonra hala depoda durması ve bunları satması Kızılay'a karşı büyük tepki oluşturdu. Kerem Kınık, satışın kendisinden habersiz gerçekleştiğini iddia etti ve çadırların ücretlerinin Ahbap'a geri gönderilebileceğini söyledi