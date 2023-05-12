Kerem Kınık istifa mı etti? SON DAKİKA Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevden mi alındı?

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KEREM KINIK İSTİFA MI ETTİ?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında Kızılay'ın çadır satması hakkında "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" demişti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık için kamuoyundan çok ciddi istifa sesleri yükseldi. Skandal olayın yankıları sürerken, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kınık ile ilgili, "Bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, GENÇLERLE BULUŞTUĞU TOPLANTIDA İDDİALARA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Depremde çadır satan, huzur hakları gibi sebeplerle Kızılay çok fazla gündeme geldi; bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?' sorusuna, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir. ve 6 Şubat olayında Türkiye olmayıp da başka ülkeler olsaydı kim bilir neler başlarına gelecekti. Bütün bunlara rağmen şu an itibari ile enkaz kaldırma çalışmalarına varıncaya kadar büyük oranda bu işi bitirdik. Şu anda köy konutlarını teslim etmeye, teslim almaya başladık. Şimdi kalıcı konutları bir taraftan hızla yapıyoruz. ve kalıcı konutların yapımıyla da inanıyorum ki vatandaşlarımıza teslim törenleri başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız" diye yanıt verdi.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK GÖREVDEN Mİ ALINDI?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık yapılacak genel kurulda aday olmayacak.

Kınık'ın aldığı istifa kararı sonrası Twitter profilinde de değişikliğe gittiği görüldü. Başkanlık yaptığı dönemde profilinde "Kızılay Genel Başkanı" ifadesi yer alan Kınık gelişme sonrasında ifadeyi "Kızılay Gönüllüsü" olarak değiştirdi.